شكرا لقرائتكم خبر عن كنت أعظم أب.. مى كساب تحيى الذكرى الأولى لرحيل والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة مى كساب الذكرى الأولى لوفاة والدها، حيث نشرت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور تجمعها معه معلقا بكلمات مؤثرة وقالت: "زى النهاردة فقدت أحن وأعظم أب فى الدنيا يارب تكون راضى عنى ومرتاح أبى مر على وفاتك سنة كاملة".

وأضافت مى كساب: "الله يرحمك ويحسن إليك ويغفر لك ويتغمدك برحمته ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، اللهم آمين.. كنت أب عظيم، ونعم الأب والصديق ربنا يجازيك خير عن أبوتك وحنانك وثقافتك ونصائحك اللى مش حنساها لحد ما أموت، فى ذكرى رحيل أبى الغالى محمود حنفى كساب، الكاتب والناقد الأدبى والمحامى المدافع عن الضعفاء".

بوست مى كساب

يذكر أن الفنانة مى كساب قالت إنها فقدت الكثير من الوزن بعد إجراء عملية لتكميم المعدة، والتى ساعدتها فى خسارة 50 كيلو من وزنها، حيث جاء ذلك ردا على أسئلة الجمهور، خلال لقاء مفتوح بمكتبة الإسكندرية، ضمن البرنامج الثقافى للمعرض الدولى للكتاب بمكتبة الإسكندرية.

وحول العمل مع الفنان محمد رمضان وأحمد السقا، قالت إنها استمتعت بالعمل مع محمد رمضان، وأنه فى الكواليس فنان جميل وجدع وملتزم ويحب زملاءه، وكذلك أحمد السقا فهو شخص نقى القلب وأخلاقه نبيلة وله أخلاق الفرسان، وبالعمل معه اكتسبت صديقا لآخر العمر.

وأعلنت أنها سوف تشارك فى مسلسل اللعبة 5 والتصوير فى أكتوبر القادم، وقريبا طرح أغنية "قطة".

وأضافت الفنانة مى كساب، أنها تهاونت فى حقها كمطربة، خاصة بالمسلسلات، متابعة: كان المفروض أصر على الغناء فى الأعمال التمثيلية حتى لو زميلة اعترضت على غنائى فى المسلسل.

وحول بدايتها قالت: "غنيت لفيروز ولمجد القاسم، وطلب منى مشاركتى فى أغنية غمض عنيك، ولكن لم أجد الاهتمام بموهبتى وتقديرها كما قدرها المنتج نصر محروس، واستمريت 4 سنوات كونت خلالها فرقة للغناء فى الأماكن الخاصة وأول ألبوم أنتجه الصديق حمادة هلال".