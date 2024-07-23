شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يروج لمسرحية السندباد فى مهرجان العلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم كريم عبد العزيز، لمسرحيته السندباد، والتى سوف تعرض فى مهرجان العلمين الجديدة، فى أول أغسطس، ونشر كريم صورا من المسرحية مع النجمة نيللى كريم، عبر حسابه على انستجرام، وكتب قائلا:" انتظرونا بمهرجان العلمين الجديدة فى مسرحية السندباد 8 و 9 و 10 أغسطس يارب تعجبكم".



كريم عبد العزيز يروج لمسرحية السندباد

وطرحت تذاكر مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز في مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليالٍ أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل.

مسرحية السندباد تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز و نيللى كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو.

وتدور أحداث مسرحية السندباد في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.



كريم عبد العزيز ونيللي كريم فى مشهد من مسرحية السندباد



كريم عبد العزيز ونيللي كريم من مسرحية السندباد



كريم عبد العزيز من مسرحية السندباد



