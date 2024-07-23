نهاية سعيدة لحكاية تايلور سويفت وترافيس كيلسي؟

يبدو أنّ تايلور سويفت وترافيس كيلسي على استعداد لكتابة نهاية الحكاية الخياليّة. يقال إنّ كلًّا من مغنّية البوب البالغة من العمر ٣٤ عامًا وحبيبها المتميّز في الدّوري الوطنيّ لكرة القدم الأميركيّة يستعدّ لحفل زفاف يَعِد بأن يكون كبيرًا مثل عرض نهاية الشّوط الأوّل في Super Bowl.

سويفت، سيّدة التّلميحات، أشعلت النّار في مطحنة الشّائعات خلال حفلها الموسيقيّ في ١٩ يوليو في جولة Eras Tour في ألمانيا. مزجت بسلاسة أغنيتَيها “Paper Rings” و”Stay, Stay, Stay”، دندنت قائلة: “أنا أحبّ الأشياء اللامعة، لكنّي سأتزوّجك بخواتم ورقيّة، هذا صحيح، أنت الشّخص الذي أريده… هذا هو” “عندما أتيت مرتديًا خوذة كرة القدم.” إذا لم تكن هذه رسالة حبّ على شكل أغنية، فما هي؟

وفقًا لموقع “رادار أونلاين” المقرّب من الثّنائي الذي تمّ الكشف عنه، “تتطلّع تايلور وترافيس إلى إنفاق مليون دولار على الأقلّ على حفل زفافهما، لكنّها مستعدّة للذّهاب إلى أبعد من ذلك. تعدّ ملكيّة رود آيلاند منافسًا قويًّا على المكان، وهما خطّطا لمنح الجميع معاملة VIP. خاصّة أنّهما ما زالا غير قادرَين على تصديق حظّهما في عثور أحدهما على الآخر ويريدان الاحتفال بحبّهما بحفلة كبيرة لا تُنسى.

قال مصدر آخر لموقع “رادار أونلاين” سابقًا: “تايلور مغرمة جدًّا بترافيس. إنّها لا تريد إضاعة أي وقت وتريد التّأكّد من أنّهما على الصفحة نفسها بشأن الزّواج. إنّها لا تتوقّع عرضًا غدًا. لكنّها تريد أن تعرف أنّه جاد مثلها.”

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لذا، بينما يراقب العالم وينتظر، هناك شيء واحد مؤكّد: إذا عقدت تايلور سويفت وترافيس كيلسي قرانهما، فستكون قصّة حب مليئة بالتألّق والذّوق على مرّ العصور.