بطلة "مرارة الحب" بصور من مصر.. وتعيد إلى ذاكرتنا إطلالاتها الجريئة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية سيلين جينك بطلة مسلسل "مرارة الحب"، والتي اشتهرت بدور "روان"، الجمهور مجموعة صور كشفت من خلالها قضيتها عطلتها الصيفية في مصر بين شرم الشيخ وصحراء سيناء، وقد إختارت لهذه المناسبة عدة إطلالات جريئة للغاية، ولكن تتناسب مع البحر.

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ومن المعروف عن الممثلة التركية سيلين جينك أنها عادة ما تلجأ للظهور بإطلالات جريئة عبر حسابها الخاص، وتلفت الأنظار إليها خاصة وأنها تتمتع بقوام رشيق للغاية وتناسبه هذه الملابس.

إضافة إلى أنها عادة ما تحسن إختيار إطلالاتها وتنسيقها بأسلوب يظهر جمالها.