خاص بالفيديو- دنيا عجرم: " أنا من مؤسسي بياف والتقطوا الصور معي في مصر عندما عرفوا انيّ عمّة نانسي عجرم"

ميرنا وليد - بيروت - تعد السيدة دنيا عجرم من مؤسسي مهرجان بياف ايضا الى جانب الدكتور ميشال ضاهر، موقع الخليج 365 التقى فيها في انطلاقة المهرجان، وأجرينا معها لقاء تحدثنا فيه عن المناسبة، ونذكر انها ايضا هي عمّة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فتوجهنا لها بـ سؤال حول ماذا تقول لها بمناسبة إطلاق أغنيتها "من نظرة" التي تحقق رواجا كبيرا بين الجمهور ونسب مشاهدة عالية على يوتيوب ، كما تحدثنا عن نانسي عجرم الطفلة ومتى التقيتا لآخر مرة؟.



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