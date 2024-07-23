كريم فهمي السبب في خسارة ياسمين عبد العزيز وزنها.. أعرف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشرها مجموعة صور من داخل الجيم ظهرت خسارة وزنها.

ياسمين عبد العزيز

خسارة وزن ياسمين عبد العزيز

علقت ياسمين على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستجرام" قائلة:"كده تمام ولا أخس أكتر؟".

وحرص الجمهور على التفاعل مع نجمتهم، وجاءت التعليقات: "عملتيها إزاي"، و"قمر في كل حالاتك"، "كده حلو أوي متخسيش أكتر".

ياسمين عبد العزيز تخسر وزنها بسبب عملها القادم مع كريم فهمي

في السياق ذاته كانت قد شاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها بفيديوهات تحفيزية لها من "الجيم" وهي تقوم ببعض التمارين الرياضية، ويبدو أنها تريد الظهور بشكل جديد في مسلسلها وفي المسرحية التي ستقدمها مع الفنان كريم فهمي.

ياسمين عبد العزيز

عودة ياسمين عبد العزيز للساحة الفنية

ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسرحية إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، بدرية طلبة وإيمان السيد، وهي من إخراج خالد جلال.

تعود ياسمين عبد العزيز لجمهورها بعد غيابها عن موسم رمضان 2024، حيث تعاقدت على مسلسل جديد لرمضان 2025 من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عمرو محمود ياسين.



وكانت قد نشرت ياسمين عبد العزيز صورتها وهي توقع على عقود مسلسلها الجديد وكتبت: "مسلسل رمضان 2025 بإذن الله، تامر مرسي وحسام شوقي".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

كان مسلسل "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز: شهرتي فى عمر صغير خدت مني كل حاجه

وكانت قد تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن طفولتها قائلة: "شهرتى وأنا صغيرة حرمتنى من حاجات كتير، يعنى مثلاً وأنا في أولى إعدادى ما كنتش بعرف أنزل الفسحة من زحمة التلامذة في المدرسة حواليا".

وأضافت: "الشهرة دي في سن صغير خدت مني كل حاجة، وده فهمته بعدين أما كبرت".

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز إن شخصيتها القوية التي اكتسبتها منذ الصغر ترجع لوالدتها قائلة: "أمى كانت ست طيبة جداً وبزيادة أوى، وعمرها ما كانت بترد على الإهانة أو تنفعل على حد حتى علشان تاخد حقها، ولكن كانت طيبة مفرطة".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "ده يمكن خلانى من صغري ببص ليها وبحبها جداً، ولكن كنت بقول لنفسى مش عايزه أبقى الشخصية دى، مش هاكون كده لازم أبقى أقوى".

وتابعت: ساهم في شخصيتى القوية، إنى كنت استقلالية جداً، مع الفلوس اللى كنت بقبضها، ومع إنى كنت أنا اللى باخد كل قراراتى ومسئولة عن اللى حواليا".