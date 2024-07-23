انطباعات إيجابية للمتدربات في ثاني أيام الأسبوع الثقافي للمرأة بدمياط

ياسر رشاد - القاهرة - شهد نادي المستقبل الرياضي بدمياط الجديدة، الاثنين، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية خلال اليوم الثاني للأسبوع الثقافي "المرأة بين الثقافة والفنون"، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في إطار مبادرة ثقافتنا في إجازتنا الصيفية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.

استهلت الفعاليات مع ورشة "السجاد اليدوي" أوضح خلالها المدرب بيومي فوزي، طرق إنتاج قطع السجاد بشكل مبسط، مع التدريب على تصميم عدة نماذج باستخدام تقنية العقد وألوان مختلفة للخيط الصوف.

وخلال ورشة "الخيامية" قامت الفنانة د. رانيا الكومي، بتعريف المشاركات على طريقة قص التنورة وعمل حقيبة "توتي باج" مع مراعاة اختيار التصميم وألوان الأقمشة، بجانب تدريبات على الخياطة اليدوية باستخدام الغرزة السحرية.

تقول ندى محمد - متدربة: التحقت بالورشة نظرا لشغفي بالأعمال اليدوية، وأرغب عقب الانتهاء منها تنفيذ الكثير من الأعمال الإبداعية.

كما أبدت نادية الحسيني إعجابها بالورشة قائلة: "من أفضل الورش، وأتمنى تقديم منتجات مبتكرة بشكل جذاب لطرحها بمشروع خاص بأسعار في متناول الجميع".

وفي ورشة "المكرمية"، أوضحت المدربة سارة أبو صالحة الأدوات المستخدمة، وكيفية ترشيد استهلاك الخامات، كما قامت بتدريب المشاركات على كيفية استخدام المازورة في القياس، وتقنية التضفير من خلال أربع خيوط بأطوال معينة.

أعربت المدربة منة سرور، عن سعادتها للاشتراك بالورشة، خاصة بعد أن تعلمت طريقة عمل المشغولات بطريقة التضفير التي جذبتها كثيرا.

أما المتدربتان مروة محمود، ورضوى عوض، قررتا الاستفادة من الورشة بتطبيق التدريبات العملية، بتصميم منتجات ديكورية لتزيين المنزل، وعمل نماذج متنوعة لأصيص الزرع المعلق.

كما شهدت الفعاليات إقامة معرض فني اشتمل على مجموعة كبيرة من المشغولات اليدوية نتاج الورش التابعة لثقافة المرأة بهيئة قصور الثقافة، وذلك لإثراء الجانب الفني والإبداعي للمتدربات.

الأسبوع الثقافي "المرأة بين الثقافة والفنون" تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

وتأتي الفعاليات ضمن أنشطة مكثفة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة ومنها مشاركتها الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، وانطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، بخلاف الاستعداد لانطلاق العروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الفعاليات المقدمة للرواد بقصور الثقافة بالمحافظات.