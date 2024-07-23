"بكلمات مؤثرة”.. مي كساب تحيي ذكرى وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أحيت الفنانة مي كساب ذكرى وفاة والدها، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الثلاثاء 23 يوليو.

ونشرت صور تجمعها بوالدها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "زي النهاردة فقدت أحن وأعظم أب في الدنيا يارب تكون راضي عني ومرتاح، أبي مر على وفاتك سنة كاملة، الله يرحمك ويحسن إليك و يغفر لك ويتغمدك برحمته و يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، اللهم آمين".

وتابعت: "كنت أب عظيم، ونعم الأب والصديق ربنا يجازيك خير عن أبوتك و حنانك و ثقافتك و نصائحك اللي مش هنساها لحد ما أموت، في ذكرى رحيل أبي الغالي محمود حنفي كساب، الكاتب و الناقد الأدبي و المحامي المدافع عن الضعفاء".

وجاءت مواساة بعض النجوم كالتالي، علقت الفنانة سوزان نجم الدين: "الله يرحمه يا حبيبتي ويكون مثواه الجنة انشاء الله".، بينما جاء تعليق الفنانة لقاء سويدان: "عفر الله له وجعل مثواه الجنة، وكتب الفنان محمد محمود عبد العزيز: "الله يرحمه ويصبر قلبك".

كان أخر أعمال الفنانة مي كساب، مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه شخصية "عائشة" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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