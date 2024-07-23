فن ومشاهير

"داخل الطائرة" أحدث ظهور لـ منة عرفة والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنان منة عرفة متابعيها، أحدث ظهور لها وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت منة الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بداخل الطائرة وعلقت: "كابتن منونة معاكم النهاردة أتمنى لكم رحلة سعيدة، تفتكروا رايحة فين؟".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ده أحلى كابتن طيارة في الدنيا، منونة، رايحة فين، ربنا يبارك فيكي، أجمل فنانة في العالم كله، جمال وأناقة".

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة، مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبد العزيز حشاد.

منة عرفة .ز.منة عرفة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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