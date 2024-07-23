"داخل الطائرة" أحدث ظهور لـ منة عرفة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنان منة عرفة متابعيها، أحدث ظهور لها وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت منة الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بداخل الطائرة وعلقت: "كابتن منونة معاكم النهاردة أتمنى لكم رحلة سعيدة، تفتكروا رايحة فين؟".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ده أحلى كابتن طيارة في الدنيا، منونة، رايحة فين، ربنا يبارك فيكي، أجمل فنانة في العالم كله، جمال وأناقة".

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة، مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبد العزيز حشاد.

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