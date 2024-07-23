حسام حبيب يستعد لطرح "اثبت لي حبك" بعد تنازل شيرين عن بلاغها ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان حسام حبيب، لطرح ثاني أغاني ألبومه، وذلك بالتزامن مع تنازل زوجته السابقة المطربة شيرين عبد الوهاب، عن بلاغها ضده بالتعدي عليها بالضرب.

الفنان حسام حبيب، يستعد لطرح أغنية بعنوان "اثبت لي حبك"، من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع النابلسي، ومن إنتاج شركة روتانا

أغنية "اثبت لي حبك"، تم الإعداد لطرحها منذ أغسطس 2023، وتأجل موعد طرحها، أكثر من مرة بسبب، أزمات الفنان حسام حبيب، مع زوجته السابقة المطربة شيرين عبد الوهاب.

وتعد الأغنية، ثاني أعمال الفنان حسام حبيب، التي يقدمها، بالتزامن مع أزمات يواجهها مع زوجته السابقة، إذ طرح أغنية "كدابة"، في فبراير 2023، عقب وقوع الطلاق، وتردد وقتها ، أن المقصودة بكلمات الأغنية، هي طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب.

المطربة شيرين عبد الوهاب، في بيان لها، صدر مؤخرا، أكدت أنها تكن كل احترام و تقدير للفنان حسام حبيب، وأشارت أن مسألة عودة الحياة الزوجية بينهم، لم تحدث مطلقا.

يذكر ان أغنية " كدابة" ، وهي من كلمات عمرو المصري، الحان إسلام رفعت، توزيع أمين نبيل، تم حجبها عبر موقع يبوتيوب، بعد أيام من طرحها، بسبب تشابه اللحن الذي قدم به الأغنية الفنان حسام حبيب، مع لحن أغنية بعنوان"بياعة"، طرحها المطرب الصاعد محمود عز، من إنتاج الموزع الموسيقي محمد شفيق.