رامي صبري يطرح ثاني أغانيه "على بالي" من ألبوم "أنا جامد كده كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المطرب رامي صبري ثاني أغانيه من ألبومه "أنا جامد كده كده"، والتي تحمل اسم "على بالي"، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات.

أغنية "على بالي" من كلمات مصطفى مدكور، وألحان رامي صبري ومحمد علي، وتوزيع رامي يسي.

ويضم الألبوم أيضا أغنيات "فيها إيه" كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، أغنية "كنا معدين" كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية "ما بتحصليش كتير" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

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