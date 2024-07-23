موعد ومكان جنازة سيد السمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حددت أسرة الفنان الراحل سيد السمان، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، بعد رحيله فجر اليوم الثلاثاء.

وتقام صلاة الجنازة، في مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، على ان يتم الدفن في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين.

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وفاة الفنان و الملحن سيد السمان، فجر اليوم الثلاثاء .

و كتب ،:" لا إله إلا الله . سيدنا محمد رسول الله، الأخ العزيز المحترم سيد السمان في ذمة الله، الله يرحمك ياسيد ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته

آخر مره يوم ٧/٣ جاء السيد السمان ليودعني"

وتابع،:" سيد كان سعيد جداً بزيادة المعاش وزيادة العلاج ظناً منه أن العمر باق ٍلنستمتع به و بمميزاته … وها هو تليفزيون الحياة يذكرنا دائماً بأن القريب رحل والغريب رحل والغني رحل والفقير رحل والسمين رحل والنحيف رحل والكبير رحل والصغير رحل والقوي رحل والضعيف رحل والخائن رحل والوفي رحل والصادق رحل والكاذب رحل . ولن ينفعك مكرك يوم تلقي خير الماكرين الحكم العدل".

وأضاف،:" تأكدت ياأبن آدم بأن العمر بيد الله والرزق بيد الله ولن يتبقى لنا إلا أفعالنا وأعمالنا

( شاهدت ياأبن أدم بعينك .. أنها ليست لأحد إلا الله ولا باق ٍإلا الله ؟ . أخذت العظة ؟ . فليس لك أعذار ) ، انتبهوا يا سادة .. إنها الحقيقة الوحيدة .. الموت .. اعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غداً … اللهم أرزقنا حُسن الخاتمة و ارزقنا توبة ً قبل الموت وثبت قلوبنا علي دينك".

الفنان الراحل سيد السمان، يعد من أبرز رموز الوسط الفني النوبي، وبدأ مشواره مع فرقة الفنان النوبي العالمي علي كوبانا، وأصدر ألبوم بعنوان "زي زمان"