كارمن سليمان بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة كارمن سليمان في أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت كارمن متابعيها الصور، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وجاءت تعليقات من محبيها، ومتابعيها، كالآتي: "كفاية علينا جمالك، جميلة، عمري، الجمال كله، كتكوتة أوي، قمر".

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، أحدث أغانيها بعنوان "حبايب قلبي" عبر قناتها الرسمية بموقع الفديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

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