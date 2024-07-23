"إطلالة جريئة " أحدث ظهور لـ نورهان منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، وظهرت بإطلالة جريئة.

ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "ظلال اللون الأزرق"، وارتدت توب قصير مكشوف البطن وبنطلون باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ربنا يحفظك أنتي ورانيا حبايي، قمر، بحبك أوي، بقيتي جريئة، ملامحك هادية وجميلة".

يذكر أن الفنانة نورهان منصور بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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