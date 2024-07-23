بالصور.. إلهام شاهين مع شقيقتها والإعلامية هالة سرحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها صورًا جديدة لها، وظهرت برفقة الإعلامية هالة سرحان، وشقيقتها إيناس شاهين.

ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الله على جمال مصر والساحل الشمالي في مصر، سحر خاص في كل مكان، أحلى بحر وأحلى جو وأحلى ناس من كل مكان، سافرت كتير مالقيت فى جمال مصر، وهذا العشاء رائع مع صديقة العمر الإعلامية الكبيرة هالة سرحان، وأختي إيناس شاهين".

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "حضرتك منورة، ربنا يحفظك، بتحلوي قمر، لول الحلوة، زي القمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين ،حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، وشاركها في البطولة كلًا من أحمد فهمي وندا موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد.

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