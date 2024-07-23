شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة السيناريست باهر دويدار والعزاء غداً بمسجد الشرطة فى التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست باهر دويدار عن وفاة والدته السيدة عايدة محمد حسن دويدار، حيث نعاها فى منشور على حسابه بموقع فيس بوك كتب فيه:"البقاء والدوام لله، انتقلت إلى جوار ربها الكريم الغفور الرحيم أمي وقرة عيني وسندي وركني الركين وملاذي الحصين عايدة محمد حسن دويدار".



وفاة والدة السيناريست باهر دويدار

وأضاف باهر دويدار:"ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم إننا قد وكلناك في جزاءها عما أحسنت الينا فيه ونشهدك أنها أحسنت إلينا كما لا يتخيل بشر، اللهم فأحسن اليها وأكرم نزلها وأجزها عنا خير الجزاء، فضلا نسألكم الفاتحة والدعاء، ولا أراكم الله مكروها في عزيز عليكم".

وكشف باهر دويدار عن موعد ومكان العزاء حيث يقام غداً الأربعاء الموافق 24 يوليو يوليو بمسجد الشرطة بالتجمع الأول، قاعة الصفا وقاعة المروة عقب صلاة المغرب".

يذكر أن باهر دويدار قدم فى رمضان الماضى مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، أحمد ماهر رياض الخولى، محمود عبدالمغنى منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، وإخراج أحمد حسن.

كما كتب باهر دويدار أيضاً المعالجة الدرامية أيضاً لمسلسل مسار إجبارى من 15 حلقة الذى تم عرضه فى رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.