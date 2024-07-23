شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عصام عمر على عرض "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بفينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم عصام عمر، باختيار فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ليكون ضمن العروض الرسمية للدورة الـ81 من مهرجان فينيسا والتى ستقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى السابع من سبتمبر المقبل.

وكتب عصام عمر عبر حسابه على فيس بوك:"من قلب القاهرة إلى فينيسيا La Biennale di Venezia فخورين بالإعلان عن وجود فيلمنا "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المهرجان الأعرق في العالم".



تعليق عصام عمر على اختيار فيلم البح عن منفذ لخروج السيد رامبو

وأضاف:" فيلم بدأت رحلته كفكرة بسيطة وطموحة من سنين طويلة في شوارع القاهرة وعنها، ووصلت إنه هيشهد أخيرًا عرضه العالمي الأول في واحد من أهم وأقيم الأحداث السينمائية مبروك لكل من آمن بالفيلم وساهم في خروجه للنور".

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى عن اختيار الفيلم المصرى البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ليكون ضمن العروض الرسمية للدورة الـ81 والتى ستقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى السابع من سبتمبر المقبل، حيث سيشهد الفيلم عرضه العالمى الأول ضمن برنامج Orizzonti Extra، وهو القسم الذى تُعرض من خلاله الأفلام التى تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، وبذلك سيُعيد السينما المصرية إلى فينيسيا مرة أخرى ضمن الاختيارات الرسمية بعد غياب طويل استمر لـ12 عاما، منذ مشاركة فيلم "الشتا اللى فات" للمخرج إبراهيم البطوط في برنامج Orizzonti عام 2012.

‎الفيلم روائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم الذى ينتمى لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط فى حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

‎"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم .