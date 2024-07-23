فن ومشاهير

حفل تامر حسنى ومباراة أساطير الكرة.. جدول الأسبوع الـ3 من مهرجان العلمين.. إنفو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة مهرجان العلمين الجديدة، عن الحفلات والعروض الترفيهية في الأسبوع الثالث من فعاليات نسخته الثانية، حيث كشفت عن برومو تضمن حفل تامر حسني وحفل هاني شنودة، بالإضافة للعروض والمسابقات والكرة الشاطئية وغيرها من الفعاليات الترفيهية.


تامر حسنى

25 يوليو

مباراة أساطير كرة القدم

فعاليات وأحداث ريد بُل

حجوزات ملاعب البادل وكرة القدم وكرة السلة

عروض الباراموتور

عروض منطقة الحيوانات الأليفة

26 يوليو

حفل النجم تامر حسني

بطولة كرة السلة Slamjam

بطولة الكرة الطائرة

27 يوليو

حفل فرقة المصريين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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