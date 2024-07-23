- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تامر حسنى ومباراة أساطير الكرة.. جدول الأسبوع الـ3 من مهرجان العلمين.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة مهرجان العلمين الجديدة، عن الحفلات والعروض الترفيهية في الأسبوع الثالث من فعاليات نسخته الثانية، حيث كشفت عن برومو تضمن حفل تامر حسني وحفل هاني شنودة، بالإضافة للعروض والمسابقات الرياضية والكرة الشاطئية وغيرها من الفعاليات الترفيهية.
تامر حسنى
25 يوليو
مباراة أساطير كرة القدم
فعاليات وأحداث ريد بُل
حجوزات ملاعب البادل وكرة القدم وكرة السلة
عروض الباراموتور
عروض منطقة الحيوانات الأليفة
26 يوليو
حفل النجم تامر حسني
بطولة كرة السلة Slamjam
بطولة الكرة الطائرة
27 يوليو
حفل فرقة المصريين
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز