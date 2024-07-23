حفل تامر حسنى ومباراة أساطير الكرة.. جدول الأسبوع الـ3 من مهرجان العلمين.. إنفو

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة مهرجان العلمين الجديدة، عن الحفلات والعروض الترفيهية في الأسبوع الثالث من فعاليات نسخته الثانية، حيث كشفت عن برومو تضمن حفل تامر حسني وحفل هاني شنودة، بالإضافة للعروض والمسابقات الرياضية والكرة الشاطئية وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

محمد يوسف

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