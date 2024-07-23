شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فيلم x مراتى يحتفلون بالعرض الخاص للعمل فى أكتوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مساء اليوم الثلاثاء صناع فيلم "X مراتى" بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح تايسون وأمينة خليل بالعرض الخاص للعمل، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور صناع العمل وعدد من الفنانين أصدقاء نجوم الفيلم.

يذكر أن فيلم "X مراتي" والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة: هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

وكانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.