شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تضىء مهرجان جرش للعام الثانى على التوالى بحفل الافتتاح غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة مروة ناجى حفلاً غنائيًا بمهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن غداً الأربعاء، وذلك فى حفل الافتتاح الرسمى للمسرح الشمالى، ومن المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة 8:00 مساءً.

وتقدم مروة ناجى خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل التى تتميز بها مثل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ووردة وصباح ونجاة وغيرها.

وروجت مروة ناجى لحفلها بمهرجان جرش، حيث نشرت على صفحتها الرسيمة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بوسترالحفل وعلقت قائلة "سعيدة جدا وبتشرف بمشاركتي للسنة الثانية على التوالي في مهرجان جرش العريق والأقرب لقلبى، دعواتكم لينا بالتوفيق إن شاء الله".

وفى سياق آخر تحيي مروة ناجى حفلاً غنائيا على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية يوم 8 شهر أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة 8:30 مساءً، وتقدم مروة ناجى باقة مميزة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وأغانى وردة وصباح وعدد من أغانيها الخاصة الرومانسية.

وكانت قد طرحت مؤخرًا المطربة مروة ناجى على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التى افتتحت بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.





بوست مروة على صفحتها بالفيس بوك