شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظم ماستر كلاس للمخرج محمد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضمن فعاليات دورته الثانية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 حتى 25 سبتمبر 2024 ماستر كلاس للمخرج الكبير محمد عبد العزيز، والذى سيحاور فيه مجموعة من شباب السينمائيين تحت شعار "من جيل إلى جيل".

وقال المخرج الكبير محمد عبد العزيز إن فكرة الحوار مع الأجيال الشابة الهدف منها نقل الخبرات التى اكتسبها على مدار تاريخه السينمائى الطويل إلى شباب المخرجين، مضيفا أنه سيخصص جزءا من الماستر كلاس الخاص به للحديث عن أساتذته الذين تعلم منهم فن السينما مثل فطين عبد الوهاب رائد فن الكوميديا في السينما المصرية وعن علاقة التوأمة الفنية التي ربطته بالزعيم عادل إمام والتي أثمرت عن تعاونهما في 18 فيلما مشتركًا احتلت جميعها صدارة شباك التذاكر لفترات طويلة كما يكشف عن سر عدم تعاونه فنيًا مع نجله النجم كريم عبد العزيز.

كما يوضح من خلاله أيضًا سر انجذابه إلى المسرح الذي أخرج له عددا من العروض الناجحة والشهيرة منها مسرحية شارع محمد علي لـ شيريهان وبهلول في إسطنبول لـ سمير غانم ، إلهام شاهين وعفروتو لمحمد هنيدي وهاني رمزي وماجدة زكي.

ومن جانبه يقول السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان "إن المهرجان حريص على فكرة التواصل بين الأجيال الفنية لذلك كان تنظيم الماستر كلاس الخاص بالفنان الكبير حسين فهمي خلال الدورة الأولى للمهرجان والذى حقق متابعات عالية جدا سواء من الحضور أو من خلال المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأنه فى الدورة الثانية للمهرجان ننظم ماستر كلاس لرائد من روادنا الكبار في مجال الإخراج السينمائي وهو المخرج الكبير محمد عبدالعزيز والذي قدم لنا العديد من الروائع السينمائية الخالدة و تتلمذ على يديه عدد كبير من كبار مخرجينا الذين نعتز ونفتخر بهم".

وأضاف "المخرج محمد عبد العزيز عاصر وتعاون مع أجيال عظيمة من المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أثروا الفن المصري والعربي خاصة في مجال السينما وأنه وافق علي تقديم الماستر كلاس رغم تلقيه عرضا مغريا بتسجيل حلقات وثائقية عن مشواره السينمائي بمقابل مالي كبير لكنه أصر علي تقديم الماستر كلاس لشباب السينمائيين قبل الشروع في تصوير الحلقات التليفزيونية".