سعر خيالي لحقيبة يد يارا السكري من Fendi..و إطلالتها تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري بأخر إطلالتها و خطفت أنظار الجمهور، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتدية كروب توب ضيق باللون الأخضر من دون أكمام مع سرال واسع، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها، مع نظرات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

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و حملت يارا بيدها حقيبة من دار أزياء fendi وصل سعرها إلى 4896 دولار.

وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

