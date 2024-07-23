مناقشة رواية "الشرفة الخلفية" لـ إيمان مرزوق بقصر ثقافة الأنفوشي 

ياسر رشاد - القاهرة - أقام نادي الأدب بقصر ثقافة الأنفوشي، احتفالية كبرى بمناقشة رواية " الشرفة الخلفية "للأديبة الدكتورة إيمان مرزوق ، بالتزامن مع معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ، ناقش الرواية التي صدرت مؤخرا عن دار إبهار للنشر والتوزيع كلا من الناقد الأدبي أ.د بهاء حسب الله أستاذ النقد و الأدب الحديث بجامعة حلوان و الناقد الشاعر جابر بسيوني أمين صندوق اتحاد كُتاب مصر.



كما قدمت الناقدة د. إيمان الزيات دراسة نقدية قيمة لرواية الشرفة الخلفية.



وأدار اللقاء الروائي الكبير الأديب رشاد بلال حيث حيث يحرص نادي أدب قصر الأنفوشي على إثراء الحياة الثقافية و استضافة و مناقشة المبدعين من خلال فعاليات ندوة الإثنين العريقة.

رواية الشُرفة الخلفية هي العمل الإبداعي الرابع للكاتبة بعد إصداراتها الثلاث “مجاذيب النشوى” و”فرق توقيت” و“معبر لتين”، وتنتقل بنا الأديبة إيمان مرزوق من خلال أحداث “الشرفة الخلفية” عبر خطوط درامية متعددة تمتاز بالتشويق و تصاعد الأحداث التي تعكس براعة الكاتبة في رصد التغير الواقع في مجتمعاتنا المعاصرة بطريقة فنية بارعة حيث تقفز بنا من حدث لآخر بذكاء فني و لغة بليغة تخطف القارئ من أول فصل في الرواية حتى النهاية كما أن الرواية مرشحة بقوة لتكون مسلسلا دراميا من عشرة حلقات

جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان مرزوق عضو عامل باتحاد كُتاب مصر وحاصلة على الدكتوراه من جامعة برلين الحرة بألمانيا في علم الفيروسات شديدة الضراوة، ودبلومة احترافية في إدارة الموارد البشرية من إنجلترا، تعمل كأستاذ مساعد بجامعة القصيم، لديها أكثر من ٣٨ بحثا علميا منشورا في مجلات علمية عالمية كما قامت الدكتورة إيمان مرزوق بإعادة صياغة العديد من المناهج العلمية بالطرق الحديثة حيث أنها مدرب محترف لاستراتيجيات التعلم النشط و تطوير الذات كما حازت الأديبة إيمان مرزوق بجائزة ملهم في موسمها الدولي الخامس و التابعة لاتحاد رواد الأعمال العرب كما أن للدكتورة إيمان مرزوق العديد من الفعاليات التوعوية المؤثرة في مجال خدمة المجتمع خارج و داخل مصر .

FB_IMG_1721736967313