حسناء سيف الدين تخرج من "حرب نفسية" وتنتهى من "نبذة سريعة"

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت الفنانة حسناء سيف الدين مؤخرا من تسجيل أغنية "نبذة سريعة"، إستعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات: محمود البحيرى، وألحان أحمد وجيه، وتوزيع ومكس وماستر: أحمد وجيه، إشراف غنائى: دكتورة أمل إبراهيم، والتسجيل بأستوديو AW.

حسناء سيف الدين

حسناء سيف الدين

حسناء سيف الدين

وسافرت حسناء إلى منطقة الساحل الشمالى لقضاء فترة استجمام هناك، بعد المجهود الذى بذلته خلال الفترة الماضية ما بين العمل على أغنيتها الجديدة، وتصوير أكثر من مسلسل تليفزيونى.

حسناء سيف الدين

حسناء سيف الدين

حسناء سيف الدين

تفاصيل مسلسل الشبكة

ومن هذه الأعمال مسلسل "الشبكة"، والذى انتهت من تصويره مؤخرا في دبى، والمقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة، والعمل سيناريو وإخراج الأردنى سامر خضر، وإنتاج المنتج إبراهيم القشعمى، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين من مختلف الدول العربية منهم: من مصر حسناء سيف الدين، من سوريا: خالد القيش يزن السيد وبشار إسماعيل، وفراس إبراهيم، وأندريه سكاف، وسوسن ميخائيل، ومن لبنان نور صعب، داليدا خليل وآلان الزغبي. ومن الأردن عبد الرحمن خضر، وكاترين علي وجميل براهنة، أنور خليل.

حسناء سيف الدين

وتلقت أيضا حسناء سيف الدين مؤخرا العديد من ردود الفعل الإيجابية عقب عرض أحدث أعمالها فى الدراما التليفزيونية، وهو مسلسل "حرب نفسية"، والذى شاركت فى بطولته بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أروى جودة والراحل مصطفى درويش، وجيهان خليل، وأشرف زكي، وعصام السقا، وأيمن عزب، ومحمد الدقاق، والقديرة هالة فاخر، وهو تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، إنتاج: MGR.