بعد الهجوم على "النونو".. تركي آل شيخ يعيد النظر في سيناريو الفيلم

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، بيانا توضيحيا بعد الهجوم الذي وقع على فيلم النونو بطولة النجم أحمد حلمي والذي يجسد خلاله شخصية مصري يقوم بعملية نصب في السعودية، ويتضمن الآتي :.

قال تركي آل شيخ:" تأسس صندوق الأفلام (Big Time) من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي.

وأضاف آل الشيخ :" ونظرًا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية؛ فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقًا طموح المشاهد العربي.

وتابع تركي آل شيخ:" ويأتي هذا القرار؛ رغبةً في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربيةالسعودية وجمهورية مصر العربية".

أزمة فيلم النونو

شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، هجومًا عنيفًا على سيناريو فيلم النونو، والذي يجسد خلاله النجم أحمد حلمي، شخصية مصري يقوم ببعض عمليات النصب والاحتيال في المملكة العربية السعودية، ما أثار غضب عدد كبير من المصريين .