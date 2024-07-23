فن ومشاهير

وزير الثقافة يلتقي نظيرته الأردنية لبحث سُبل تعزيز العلاقات

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ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم، الدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مستهل زيارته الرسمية للمملكة الأردنية، لبحث سُبل تكثيف التعاون بين البلدين، وذلك بحضور السفير محمد سمير، سفير مصر بالأردن.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سُبل تكثيف التعاون في مجالات الآداب والفنون، وأطر دعم ورعاية الحرف التراثية والإبداعية، كما تم بحث إقامة عدد من الفعاليات الثقافية المشتركة، بما في ذلك المهرجانات والمعارض الأدبية والفنية، وورش العمل التدريبية في مختلف المجالات .

وأكد الدكتور هنو في بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والأردن، مشددًا على الأواصر القوية التي تُجمع بين الشعبين في مختلف المجالات، خاصة الثقافية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تلعبه الثقافة في تعزيز التفاهم وفتح أفاق رحبة للتعاون بين البلدين .

من جانبها، رحبت وزيرة الثقافة الأردنية، بوزير الثقافة مُؤكدة أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والأردن، لما له من دورٍ كبير في تقوية الروابط الأخوية معربة عن تطلعها أن تكون تلك الزيارة بداية للمزيد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة للتعريف بمقومات الثقافةفي مصر والأردن.  

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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