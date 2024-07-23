شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو": المشاركة فى فينيسيا شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج خالد منصور عن سعادته البالغة لاختيار فيلمه "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ليكون ضمن العروض الرسمية للدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.

وقال خالد منصور لـ"الخليج 365": "كون الفيلم المصري في مهرجان بحجم فينيسيا، شرف كبير جدا، لأي صانع أفلام مصري خصوصا إننا غايبين عن المهرجان بقالنا كتير جدا، أنا شايف إن مصر ماليانة ناس حقيقة، وبهديه لكل صناع الأفلام اللي بيدأوا الرحلة وشغالين على مشاريع".

وتابع: "شىء كبير ومشرف أن يكون فيلم إنتاج مصري، في مهرجان ومحفل كبير زي فينيسيا، بتمنى إن الفترة الجاية يكون فيه أفلام كتيرة كمان تروح".

تدور أحداث الفيلم الذى ينتمى لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط فى حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

الفيلم روائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.