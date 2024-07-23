شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح 3 أغنيات جديدة غداً ضمن ألبومه فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد حماقى طرح 3 أغنيات جديدة غداً الأربعاء عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب، وذلك ضمن ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم هو الأساس، والذى يطرح أغنياته بشكل منفرد عبر قناته الرسمية ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وكشف حماقى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عن 3 أغنيات جديدة دفعة واحدة، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء، قائلا: استنوا 3 أغانى جداد الأسبوع ده؛ "صدمة" و"شاغل عيون الناس" و"بناقص" من ألبوم "هو الأساس" يوم الأربع الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.



صدمة

ويأتى طرح الاغانى الجديدة بعدما طرح أغنية واكلة الجو التى حققت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على المنصات، وتأتى أسماء الأغانى المنتظر طرحا كالتالى: صدمة وشاغل عيون الناس وبناقص.

يشار إلى أن محمد حماقي، أحيا مؤخرًا حفل افتتاح "ليالي مصر"، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، في استاد الدفاع الجوي– استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وأشعل الحفل من قبل حضور "كامل العدد" وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، خلال تقديمه مجموعة كبيرة من أبرز أغنياته القديمة والحديثة، منها "أحلى حاجة فيكي، ولا أي كلام، افتكرت، ما بلاش، نفسي أبقى جنبه"، وغيرها من الأغنيات.



بناقص



حماقى