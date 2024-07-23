شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز لحفل "كاسيت 90" بمهرجان العلمين الجديدة عبر "تذكرتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي نجوم التسعينات حفلا غنائيا ضخما في مهرجان العلمين الجديدة يوم الخميس 1 أغسطس المقبل، وتم فتح باب تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني، ويضم حفل "كاسيت 90" كل من: حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وخالد عجاج، وهشام عباس.

وروج المهرجان للحفل، من خلال نشر بوستر يجمع نجوم التسعينات عبر "انستجرام"، معلقا عليه: "فاكر شريط الكاسيت وإحساسك وإنت بتسمع أول أغنية في الألبوم؟، مهرجان العلمين الجديدة 2024، بيقدم حفلة هترجع لجيل التسعينات أحلى ذكرياته "

وتابع: "90's Castle حفلة هيكون فيها أصوات بتخلي قلبنا يدق ويرجعنا لأجمل الأوقات، (حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، خالد عجاج، هشام عباس)، جاهز لحفلة مليانة موسيقى جميلة وفرحة وذكريات".



كاسيت 90

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.