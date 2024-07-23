شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شارموفرز يطرح فيديو كليب "زغاريط" والان مع تفاصيل الخبر

طرح فريق شارموفرز على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "زغاريط"، ودارت فكرته فى إطار كوميدى بسيط، حول ثلاث شباب يعملون فى ستوديو تصوير، يأتى لديهم عروس وعريس فى ليلة زفافهما، مع أقاربهما لتصوير هذه المناسبة الخاصة بهم، داخل الاستوديو، وأثناء التصوير، يحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

شارك فى التصوير الممثلة دنيا سامى وقامت بدور العروس.



أغنية "زغاريط" من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى محمد العرقان، ومن إخراج نيروز أبو زيد، ومن إنتاج محمد جابر.. وتقول كلمات "زغاريط" :

مكنتش هتجوز وبعيش مع حالي



روقاني يتدرس دايس لا ابالي

وفجئة قابلتك يوم ف التاني



لقيتني قصادك والكوشة قداميي