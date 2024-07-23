قبل العرض| كريم عبد العزيز يروج لمسرحية السندباد بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم كريم عبد العزيز على ترويج أحدث أعماله المسرحية "السندباد" قبل إنطلاقها صمن فعاليات مهرجان العلمين، خلال دورته الثانية من المهرجان، ويرجع ذلك إلي التعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية السندباد

نشر كريم عبد العزيز عددا من صور عرض المسرحية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، معلقا: "انتظرونا بمهرجان العلمين الجديدة في مسرحية السندباد 8- 9- 10أغسطس.. يارب تعجبكم".

اسعار تذاكر مسرحية السندباد بـ 4 فئات جاءت كالآتي:

Vip: 2000جنيه

Platinum:1500 جنيه

Gold:1200 جنيه

Silver:500 جنيه

مسرحية السندباد

شروط حضور مسرحية السندباد بمهرجان العلمين

وحددت شركة تذكرتى عدد من الشروط لحضور العرض المسرحي السندباد جاءت كالآتي:

-لا يوجد استرجاع او استبدال

-غير مسموح بالأطعمة والمشروبات

مسرحية السندباد

أحداث مسرحية السندباد

وتدور أحداث مسرحية السندباد في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

أبطال مسرحية السندباد

مسرحية السندباد من بطولة كل من كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي.

وتعد مسرحية السندباد بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.