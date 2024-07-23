فرقة أعز الناس تشارك فى مهرجان الأوبرا الصيفى

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجانها الصيفى حيث يقام حفل لفرقة أعز الناس

يقام الحفل بقيادة المايسترو ماجد سرور وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 26 يوليو على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها أعز الناس ،رمش عينه ، كعب الغزال ، الليلة يا سمرا ، بحلم بيك ، سهر الليالى ، طاير يا هوا ، كان فى فراشة ، يهديك يرضيك وزى ما هى حبها .

يذكر أن فرقة أعز الناس تقدم ألوان غنائية منوعة مع مواكبة العصر فى التوزيع الموسيقى على الآلآت الموسيقية المختلفة وقد نشأت وتأسست على يد مديرها الفني الدكتور سامح عبد العزيز عام ١٩٩٨ وتكونت من عدد من الدارسين الطلبة والطالبات بكورال جامعة عين شمس ثم تولى قيادتها الدكتور ماجد سرور الذي ساعد على تحقيق أهداف الفرقة الرامية لإعادة وإحياء رونق التراث الغنائي وخلق عدد من الأصوات المتميزة التى تؤدى أعمال عمالقة الفن أمثال أم كلثوم ، عبد الحليم حافظ ، وردة ، شادية وفيروز وغيرهم ووضعهم على طريق النجاح والشهرة

. ويضم مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي وبناء الإنسان ويقام في الفترة من ١٨ يوليو إلى ١٠ أغسطس بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.