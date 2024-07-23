سمية الخشاب تعبر عن حزنها برسالة مبهمة| الجمهور يعلق

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت النجمة سمية الخشاب منشوراً عن حزنها من الوضع الحالي، معلقه: "زمان كنت أجيب أو تحصل حاجة أعيش مبسوطة عشانها سنة قدام.. دلوقتي 5 دقايق وكأن مفيش حاجة حصلت معدش في بركة حقيقي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إكس.

مما أدى إلي تفاعل رواد السوشيال ميديا معها وقاموا بتأييد كلامها بشدة عن الوقت، وقدموا لها تعليقات بها دعم وإيجابية.

سمية الخشاب

على صعيد آخر، لن تكتفي الفنانة سمية الخشاب، بالتغريدات التي غردتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" الخاصة بطلاب الثانوية العامة والامتحانات، بل خرجت في تصريحات صحفية تؤكد عدم أهمية الشهادة التعليمية والحصول على مؤهل.

تصريحات سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة

قالت سمية الخشاب خلال تصريحاتها: "الشهادات العالية هي حلم كل أم وأب، إنهم يشوفوا ولادهم دكاترة أو مهندسين أو محامين، وهو تصور خاطئ لأن البلد محتاجة تخصصات مختلفة بدليل أن كثيرا من خريجين الجامعات يعملون بمهن بعيدة تمامًا عن الشهادة التعليمية".

سمية الخشاب

وأضافت: "أنا على سبيل المثال تخرجت في كلية التجارة، واشتغلت في مجال البنوك والسياحة بعد التخرج وماحسيتش إني هاحقق حاجة، لأن ميولي كانت فنا من صغري".

وتابعت الفنانة المصرية: "الآن أنا عضو عامل بنقابة المهن الموسيقية والتمثيلية والحمد لله ناجحة في عملي، الشهادة عملناها قراطيس".

جاء ذلك بعد نشرها مجموعة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قالت فيها:"حبايبي الجو حر ملخصات ايه اسقطوا وخلاص".

سمية الخشاب

وتابعت: "التعليم مبيحددش لا مصير ولا نيلة، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقي الشهادة هتقرطسها وتحط فيها طعمية"، ودخل عدد من الطلاب في مناقشة معها على تويتر، وأعادوا نشر تغريداتها بكثرة.

آخر أعمال سمية الخشاب

على الجانب الآخر، شاركت الفنانة سمية الخشاب في مارثون رمضان 2024 بمسلسل "بـ 100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت،" بطولة سمية الخشاب، الفنان صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.