بعد اختياره بمهرجان فينيسيا.. مؤلف «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»: فخورين بوجودنا عالميا

ياسر رشاد - القاهرة - اختار مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الفيلم المصري «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» ضمن المسابقة الرسمية للدورة 81 للمهرجان والتي تنطلق 28 أغسطس المقبل.

وقال مؤلف الفيلم محمد الحسيني، إن اختيار الفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي شرف كبير لي ولكل المشاركين في العمل الفني.

وأضاف الحسيني، في تصريحات للوفد، أنه فخور باختيار الفيلم بالمهرجان العالمي كما انه فخر للسينما المصرية بشكل عام، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب كل الجمهور والمتابعين عربيا وعالميا.

وعلق مؤلف فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، قائلا: « فكرة الفيلم بسيطة وطموحة منذ سنوات طويلة في شوارع القاهرة وعنها وصولا بعرضه عالميا بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي..مبروك لكل من آمن بالفكرة وساهم في خروجه للنور».

جدير بالذكر أن الفيلم المصري «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور، وبطولة الفنانين: عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما إبراهيم.

ومن المقرر أن يشهد الفيلم عرضه العالمي الأول خلال أحداث دورة 2024 من المهرجان، الذي يشهد أيضًا عودة السينما المصرية للمشاركة به بعد 12 سنة من الغياب، كما أعلنت الشركة المنتجة للفيلم.



وتدور أحداث الفيلم حول (حسن)، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة (رامبو)؛ كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره (كارم)، الأمر الذي يدفع (حسن) للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه و(رامبو) من مصير مجهول.