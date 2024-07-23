طرح البوستر التشويقي لحفل أنغام بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الشركة المنظمة لحفل المطربة أنغام في المملكة العربية السعودية، عن ترويج أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى جدة.

أنغام

شاركت أنغام جمهورها البوستر الرسمي للحفل ومكتوبا عليه لقب صوت مصر، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت أنغام على البوستر، قائلة: "‏بعد طول انتظار، ‏جمهور جدة على موعد للاستمتاع، ‏بألبوم صوت مصر أنغام، ‏وأجمل روائعها المحفورة في قلوب العشاق، ‏أنغام في جدة حالة خاصة جدا".

على صعيد آخر، أطلقت الشركة المنظمة لحفل النجمة أنغام تذاكر الحجز إلكتروني بمدينة دبي الإماراتية، والمقرر طرحها يوم 27 سبتمبر القادم، في ختام سلسلة حفلات موسم الصيف.

أنغام

أسعار تذاكر حفل أنغام

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (42.51 دولار أميركي، 83.60 دولار أميركي، 111.93 دولار أميركي، 212.53 دولار أميركي، 410.90 دولار أميركي، 850.14 دولار أميركي، 991.83 دولار أميركي).

أنغام

على صعيد آخر، تعود الفنانة أنغام للساحة المفضلة لدى جمهورها، ألا وهي الألبومات الكاملة بعد اعتمادها خلال السنوات الماضية على الأغاني المنفردة التي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا وملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

تفاصيل مبدئية لألبوم أنغام الجديد

أعلنت أنغام عن ألبومها الجديد عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مشوشة تزيد من تعطش جماهيرها لتفاصيل ألبومها الجديد وإطلالتها داخل صوره.

أنغام

ألبوم أنغام من إنتاجها الخاص

حملت الصورة الدعائية للألبوم مفاجأة فنية وهي اسم الشركة الخاصة بأنغام والتي تعلن من خلالها أن الألبوم من إنتاجها الخاص.

كانت قد أعلنت أنغام خلال مايو الماضي عن استعداداتها للألبوم الجديد من خلال لقاء تلفزيوني بعد أحد حفلاتها، وانتهت بالفعل من تسجيل أغانيه مع فريق مميز من الشعراء والملحنين والموزعين.