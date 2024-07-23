"يارب تعجبكم".. كريم عبد العزيز يروج لمسرحيته "السندباد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان كريم عبد العزيز لمسرحيته السندباد، والتي من المقرر عرضها ضمن فعاليات مهرجان العلمين يوم 8، 9، 10 في أغسطس المقبل.

ونشر كريم، صور من كواليس المسرحية على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "انتظرونا بمهرجان العلمين الجديدة في مسرحية السندباد ٨،٩،١٠ أغسطس، يارب تعجبكم ".

مسرحية "السندباد"، بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر .

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