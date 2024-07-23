وفاة والدة السيناريست باهر دويدار.. تعرف على موعد ومكان العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن السيناريست باهر دويدارعن وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتب دويدار وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله، انتقلت إلى جوار ربها الكريم الغفور الرحيم أمي وقرة عيني وسندي وركني الركين وملاذي الحصين عايدة محمد حسن دويدار".

وأضاف: "ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم إننا قد وكلناك في جزاءها عما أحسنت إلينا فيه ونشهدك أنها أحسنت إلينا كما لا يتخيل بشر، اللهم فأحسن إليها وأكرم نزلها وأجزها عنا خير الجزاء، فضلا نسألكم الفاتحة والدعاء، ولا أراكم الله مكروها في عزيز عليكم".

وكشف دويدار عن موعد العزاء وكتب: "يقام العزاء في القاهرة بإذن الله غدا الأربعاء 24 يوليو بمسجد الشرطة بالتجمع الأول، قاعة الصفا وقاعة المروة عقب صلاة المغرب".

يذكر أن آخر أعمال السيناريست باهر دويدار مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.