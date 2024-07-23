فن ومشاهير

مهرجان صيف بنغازي يعلن عن حفلات مروان موسى وموح ميلانو وسمارة وأنون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

استمرارا لمفاجآت مهرجان صيف بنغازي، تم الإعلان عن عدد جديد من الحفلات الموسيقية، والتي تقام على هامش المهرجان في الفترة من ١ إلى ١٥ أغسطس.

وأعلنت مؤسسة أجيالنا أن قائمة الحفلات تضم نجوم الراب مروان موسى، موح ميلانو، سمارة، و منصور أنون، لينضموا لقائمة النجوم الذين تم الإعلان عنهم في وقت سابق، وهم: وائل جسار، الجندي، نوردو، كحلة، أخرس، والجراند توتو.

كما تعلن إدارة مهرجان صيف بنغازي خلال الأيام القليلة القادمة، عن باقي التفاصيل والحفلات والنجوم، ومن ضمنهم في نجوم الكرة العالميين رونالدينهو، وباتيستوتا، الذين يفتتحوا البطولات المقامة على هامش المهرجان.

الجدير بالذكر إن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا، ويقام في الفترة من ١ إلى ١٥ اغسطس، ويحضره نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المصرية، ويقام على هامش المهرجان معرض الكتاب، ومعرض تراث بنغازي، وعدد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية الأخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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