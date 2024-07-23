خواكين فينيكس وليدي جاجا لأول مرة معًا في الإعلان الرسمي لفيلم "Joker 2"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "Warner Bros." عن الإعلان الرسمي لفيلم "Joker: Folie a Deux" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ترويجًا واستعدادًا لعرضه بالسينمات مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأظهر الإعلان شخصية أرثر فليك التي يجسدها النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس الذي يتم إيداعه بأحد المستشفيات النفسية بعد قتله لأحد مقدمي البرامج على الهواء، ليقابل حبيبته الشهيرة هارلي كوين وسط العديد من التحديات في إطار غنائي موسيقي.

الفيلم يعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم "Joker" الذي طرح تجاريًا عام 2019 وفاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي"، و"أفضل موسيقى تصويرية"، كما حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار من ميزانية تقدر بـ 55 مليون دولار.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي خواكين فينيكس وليدي جاجا بفيلم سينمائي، حيث تم اختيار ليدي جاجا للمشاركة في الجزء الثاني وتجسيد شخصية الكوميكس الشهيرة "هارلي كوين" التي ظهرت معه من قبل بالقصص المصورة وكانت دائمًا ما تشارك جنونه.





ويشارك خواكين فينيكس بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما والإثارة "The Island" وتشاركه البطولة الممثلة روني مارا، كما يشارك ببطولة فيلم الرعب والكوميديا "Eddington" الذي يتعاون خلاله للمرة الثانية مع المخرج أري أستر بعد فيلمهما "Beau is Afraid" عام 2023.