محمد رمضان بـ "لوك" جديد يروج لحفله الغنائي في الساحل الشمالي.. صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره أحدث ظهور له بـ "لوك" جديد على السوشيال ميديا مؤخرًا.

ونشر "رمضان" صورا وفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، موجهًا رسالة لجمهوره، قائلًا: "أشوفكم على خير إن شاء الله يوم 2 أغسطس على مسرح بورتو جولف مارينا والتذاكر موجودة للحجز".

وطرح محمد رمضان، أغنية "بمزاجي" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى يوم ٥ يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن، محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان "موازين" الدولي الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير. كما طرح مؤخرًا أغنية "مفيش كدة" من كلمات وألحان أحمد الديزل.

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