بالصور.. كارولين عزمي في أحدث ظهور لها على متن "يخت" وسط البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة الشابة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها، أحدث ظهور لها، من على متن "يخت" وسط البحر.

ونشرت "كارولين" صورًا عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستانًا طويلًا باللون الوردي.

وانهالت التعليقات، على الصور، وجاءت كالتالي: "جميلة كالعادة"، "لما القمر يبان"، "قلبي والله"، "منورة يا قمر"، "قمر دايما كده كده".

شاركت كارولين عزمي في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، في دراما رمضان 2024، بمشاركة وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر، جلال الزكي، زينة منصور، إبراهيم السمان، أحمد صيام، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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