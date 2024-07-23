بالتعاون مع "هيئة الترفيه وموسم الرياض".. إقامة حفل "كاسيت 90" في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام عن إقامة حفل غنائي ساهر بعنوان "كاسيت 90" يوم 1 أغسطس المقبل، ويضم نخبة من أبرز نجوم الغناء بفترة التسعينيات بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ و"موسم الرياض".

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام" ملصق دعائي خاص بالحفل المرتقب، وتصدره عدد من نجوم الغناء وهم الفنان حميد الشاعري، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمد فؤاد، الفنان خالد عجاج، والفنان هشام عباس، وعلقت الصفحة على الحفل المرتقب: "فاكر شريط الكاسيت وإحساسك وانت بتسمع أول أغنية في الألبوم؟، مهرجان العلمين الجديدة 2024 بالتنسيق مع هيئة الترفيه وموسم الرياض، بيقدموا حفلة هترجع لجيل التسعينات أحلى ذكرياته".

واستكملت: "حفلة هيكون فيها أصوات بتخلي قلبنا يدق ويرجعنا لأجمل الأوقات، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، خالد عجاج، هشام عباس، جاهز لحفلة مليانة موسيقى جميلة وفرحة وذكريات".

وتشهد فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

ويشارك في مهرجان العلمين عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم النجم الكبير محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، ماجدة الرومي، تامر حسني، هاني شاكر، رامي جمال، الموسيقار الكبير عمر خيرت، حمزة نمرة، سعاد ماسي، مسار إجباري، كايروكي، ومطرب الراب ويجز.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مؤخرًا وجهة سياحية هامة تشهد توافد آلاف الجنسيات من حول العالم.

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