رزان مغربي تتعاون مع طارق الشيخ في أحدث أغانيها "عادي عادي"

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة رزان مغربي لطرح أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "عادي عادي" وهي ألحان أحمد نبيل ومن تأليف الشاعر وليد نشأت وتوزيع شريف الوسيمي.

وتؤكد النجمة رزان مغربي أنها أرادت طرح الأغنية في موسم الصيف كونها أغنية شبابية تحمل طابع الصيف وملائمة للحفلات كونها ذات ايقاع سريع ومبهجة.

وتكشف رزان مغربي عن مفاجأة انها تعاونت في الأغنية مع المطرب الشعبي طارق الشيخ الذي أضاف للأغنية بصوته العذب الطابع المصري الأصيل عليها.

وكانت أصيبت النجمة رزان مغربي بوعكة صحية خلال تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالجو الهادئ على البحر.

وأجرت رزان مغربي فحوصات داخل أحد المستشفيات، ثم غادرت المستشفى فجر اليوم عائدة إلى منزلها في القاهرة لقضاء فترة راحة.

وتملك النجمة اللبنانية رزان مغربي ذوق رفيع وقوام عارضات الأزياء وهذا ما جعلها محط اهتمام إعجاب متابعيها إينما وجدت لتصبح مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات من هذا الجيل.

وتألقت رزان مغربي في أحدث ظهور لها، بإطلالة أنوثية ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش اللاميه باللون اللبني المزين بحبات الكريستال من اعلى، مع شق مثير كشف عن أحد ساقيها، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر ناعمة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزَا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

حياتها الشخصية

رزان مُغرَبي (19 أغسطس 1973-) إعلامية، مغنية وممثلة لبنانية.

ولدت رزان في بيروت لعائلة مسلمة والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ووالدتها حسناء السباعي، لديها أخ وحيد يصغرها سنا إسمه طارق، حاصلة على الجنسية البريطانية، عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، تجيد أربع لغات العربية، الانجليزية الفرنسية، الإيطالية تزوجت من رجل الأعمال المصري «ناجي كامل» عام 2010 لكنها أخفت الزواج لمدة ثلاث سنوات ورزقت في السابع من أبريل 2014 بولدها الأول رام هي حاليا مقيمة في الزمالك بالقاهرة مصر.