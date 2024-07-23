قبل عرضه في مصر غدًا.. 10 مفاجآت في فيلم "Deadpool & Wolverine"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يعرض غدًا الأربعاء فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine" بدور العرض السينمائي في مصر قبل أيام من عرضه بدور العرض الأمريكي يوم الجمعة المقبل.

ويترقب الملايين من محبي هذه النوعية من أفلام الكوميكس مواجهة جديدة بين البطل الخارق "وولفرين" ويجسده الممثل الأسترالي هيو جاكمان الذي ينتمي لأعضاء "X- Men"، إلى جانب شخصية "ديدبول" الكوميدية التي يجسدها الممثل الكندي ريان رينولدز وسط العديد من المفاجآت التي سيشهدها أحداث الفيلم.

وإليكم 10 مفاجآت بفيلم "Deadpool & Wolverine":

1- الفيلم بمثابة عودة النجم الأسترالي هيو جاكمان للعب شخصية "وولفرين" بعد إعلانه عدم تقديمها مرة أخرى بعد فيلم "Logan" عام 2017.

2- الفيلم ستشارك به الممثلة بليك ليفلي زوجة الممثل الكندي ريان رينولدز وتجسد النسخة النسائية من شخصية "ديدبول".

3- سيضم الفيلم عدد من المشاركات المنتظرة منها شخصية "جوني ستورم" التي تم تقديمها من قبل بفيلم "Fantastic Four" عام 2005.

4- سيمثل الفيلم عودة الممثلة الشابة دافني كين بشخصية "X- 23" التي ظهرت لأول مرة بفيلم "Logan" 2017.

5- الفيلم يعرض بتقنية "IMAX" عالية الدقة والوضوح.

6- سيشارك الممثل البريطاني هنري كافيل بشخصية "وولفرين" ولكن في عالم موازي.

7- الإعلان الأخير للفيلم تخطت نسب مشاهدته 4 مليون خلال 4 أيام من طرحه.

8- الفيلم يعرض في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة 26 يوليو.

9- تم تصنيف الفيلم تحت المسمى الرقابي "R" وهو غير مناسب للمشاهدات العائلية.

10- الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Deadpool" التي طرح أول أجزائها عام 2016.