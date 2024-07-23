"نفس فستان جورجينا".. هكذا علق الجمهور على أحدث ظهور لـ ياسمين صبري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، وشاركت متابعيها جلسة تصوير جديدة أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

ونشرت "ياسمين" صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من داخل مركب في البحر، ظهرت مرتدية فستان سهرة طويل، أبرز رشاقتها وجمالها.

وأثارت ياسمين صبري الجدل على السوشيال ميديا بعد نشرها الصور عبر حسابها، إذ انهالت التعليقات، على الصور، وجاءت كالتالي: "نفس فستان جورجينا"، "صدفة.. أنتي وجورجينا نشرتو بنفس الوقت ونفس الفستان"، "إنتي عاملة ماتشينج مع جورجينا ولا ايه يا فنانة"، "نفس الفستان بتاع جورجينا يا فنانة"، "نفس صور جورجينا اللي لسه منزلاها من ربع ساعة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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