أحمد سعد يوجه رسالة الشكر لتركي آل الشيخ.. ويؤكد: "أغنتي الجديدة صورناها في العلا بالسعودية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة

هنأ الفنان أحمد سعد، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بمناسبة قرب موعد عيد ميلاده، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي ربيع هنيدي على هامش حفله بالرياض، ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وكشف "سعد" عن حبه للألعاب الإليكترونية قائلا: "أنا لاعيب بلايستيشن وكنت هنزل بطولة، على فكرة أنا بحب كل بطولات أبو ناصر، وكنت عايز أنزل ملاكمة برضه بس مرضيش خاف عليا، إحنا كده كده كسبانين ومعرفته أحسن من ملايين".

وحرص أحمد سعد على تهنئة آل الشيخ بمناسبة عيد ميلاده الموافق يوم 4 أغسطس قائلًا: "حبيب قلبي برج الأسد"، وأهداه مقطعًا من أغنية في الدنيا راهن على الأسد من مسلسل البرنس".

وتابع: "هقوله كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي، ويارب دائما في نجاح ودائما بنشوف على إيدك النجاح يارب سنة سعيدة محقق كل أحلامك، لأن أحلامه كتير أوي لن تنقطع ومبتقلش حتى دي بتزيد.

وتحدث خلال لقائه عن أحدث أغانية "عيش اللحظة" وقال: "عيش اللحظة دي أغنية أتعملت في العلا، طلعت في منطقة العلا لأن أنا كنت قاعد في هناك ومبسوط جدًا ومستمتع، فقولت الواحد لازم يعيش اللحظة ويتبسط بالوقت اللي هو فيه ويعرف أن اللحظة دي هي حياته، فعملناها وصورناها طبعًا في "العلا"، والناس هتتفاجئ وهتتبسط أوي".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد يشارك حاليا في تقديم برنامج تليفزيوني مع شقيقه النجم عمرو سعد، بعنوان "بيت السعد" إخراج محمد سامي، ويُعرض على قناة MBC مصر، ويستضيفا خلاله أشهر نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وشهدت الحلقات الأولى استضافة: محمد هنيدي، إليسا، أحمد حلمي.

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