بالصور.. أركان فؤاد وهاني محروس في عزاء المايسترو محمد أبو اليزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- إسلام فاروق

حرص الفنان أركان فؤاد والمنتج هاني محروس على حضور عزاء المايسترو محمد أبو اليزيد والذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

كما حضر العزاء الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الفنان منعم، الفنان حلمي عبدالباقي، الفنان أحمد العيسوي

ورحل الموسيقار محمد أبو اليزيد عن عالمنا يوم الأحد الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية استلزمت نقله غرقة العناية المركزة بإحدى المستشفيات

محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، تولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، ووزع أغاني عديدة لنجوم الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم الراحل حسن الأسمر، عبدالباسط حمودة، طارق الشيخ، عادل الخضري، كما تولى توزيع أغنية "إنت يا إنت"، التي غنتها النجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار".