صور| مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي أول الحاضرين في عزاء المايسترو محمد أبو اليزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمطرب حلمي عبد الباقي، على حضور عزاء الراحل المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب.

كما حضر العزاء الفنان منعم، الفنان حلمي عبدالباقي، الفنان أحمد العيسوي، الفنان عمرو عبد العزيز، وأحمد جوهر.

وشيعت جنازة، المايسترو محمد أبو اليزيد، من مسجد حسين صدقي في المعادي، أمس الإثنين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

المايسترو محمد أبو اليزيد، رحل عن عالمنا أول أمس الأحد، بعد تدهور حالته الصحية، إذ كان قد تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات.

المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، تولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، ووزع أغاني عديدة لنجوم الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم الراحل حسن الأسمر، عبدالباسط حمودة، طارق الشيخ، عادل الخضري، كما تولى توزيع أغنية "إنت يا إنت"، التي غنتها النجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار".

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