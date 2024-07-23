بحضور محمد ممدوح وهشام ماجد وأمينة خليل.. 28 صورة من العرض الخاص لفيلم "إكس مراتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "إكس مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد ويشاركه البطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل، وذلك بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر قبل بدء عرضه بدور العرض السينمائي غدًا الأربعاء.

وحرص على الحضور أبطال الفيلم وفريق العمل إلى جانب عدد من الضيوف والتقطوا عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء وهم الفنان هشام ماجد وزوجته، الفنان محمد ممدوح، الفنانة أمينة خليل، المخرج معتز التوني، الفنان طه دسوقي وزوجته، الفنان محمد أوتاكا، كما حضر عدد من المؤثرين على "السوشيال ميديا" منهم إياد الموجي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول طبيب أمراض نفسية يدعى "يوسف" الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها، ويشارك ببطولة الفيلم مصطفى غريب، خالد كمال، علي صبحي، عماد رشاد، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج معتز التوني.

وكانت آخر مشاركات الفنان هشام ماجد بمسلسل "أشغال شقة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024، إلى جانب فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

يذكر أن هشام ماجد يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "بضع ساعات" بطولة الفنانة مي عمر والفنانة هنا الزاهد، وفيلم "سوبر زيرو" الذي يتعاون خلاله لأول مرة مع الفنان أحمد أمين.

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