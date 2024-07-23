من داخل الأستوديو.. رامي صبري يغني "على بالي" بالعزف على العود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المطرب رامي صبري جمهوره، مقطع فيديو أثناء عزفه على العود وغناء أغنية "على بالي"، من أحدث أغاني ألبومه الجديد "أنا جامد كده كده".

ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو لرامي صبري، عبر موقع "انستجرام"، وكتب: "من داخل الاستوديو وقبل إصدارها بيوم واحد… رامي صبري يشارك جمهوره مقطعًا من أغنية على بالي".

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ويضم ألبوم رامي صبري الجديد أغنيات "فيها إيه" كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، أغنية "كنا معدين" كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية "ما بتحصليش كتير" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

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